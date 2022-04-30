رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: نصرت شعبك فوقف الله معك

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1443 هـ، أعاده الله علي مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

نص برقية التهنئة

وجاء في نص برقية التهنئة للرئيس السيسي: «يطيب لي أن أتقدم إليكم - الرئيس - باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وقد بلغ بقيادتكم الحكيمة مرفأ الأمن والسلام، ليكون محوراً من محاور التنمية والرخاء الذى تسعون إليه».

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في نص البرقية : «لكم أن تهنأوا - سيادة الرئيس - بثقة جماهير شعب مصر العظيم فيكم»، مؤكداً أن الجماهير التي أعطتكم حبها وجرى اسمكم على لسانها إنما لحفظكم هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوضكم معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها ومكانتها وتاريخها وتراثها، واستطرد قائلا «السنوات القليلة الماضية، حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة نستطيع أن نرصدها، حيث يقوم على كل منها شاهد ودليل».

وأضاف: «لقد آمنتم أن عمل اليوم لا يؤجل للغد، لأن الغد سيكون متأخراً».

الجبالي: نفخر بهتاف «تحيا مصر»

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه إذا كنا نفخر بهتاف «تحيا مصر» فإن أول مفاخرنا أننا ولدنا فى مصر ونعيش على أرضها ونشارك فى نهضتها.

وأتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا : «لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.. معكم سنبذر الأمن ونزرع الرخاء».