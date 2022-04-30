المفتي: لا تعارض بين علم الفلك والرؤية الشرعية للهلال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد تعارض مطلقا بين علم الفلك وبين الشرع المتمثل في الرؤية الشرعية للهلال، حيث أن العلمان متكاملان وليسا متعارضين، ولا عجب في ذلك، فنحن أمَّة اقرأ المأمورة بالأخذ بأسباب العلم المادي الدنيوي المفيد للبشرية بمختلف تخصصاته، والمأمورة بالصيام والفطر لرؤيته.

علام: الرؤية لها معايير محددة وليست قائمة على الهوى

وأضاف «علام» خلال منشور لصفحة دار الإفتاء عبر «فيس بوك»، أن تلك الرؤية لها معايير محددة وليست قائمة على الهوى أو الآراء الشخصية، بل دائما ما تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك والمساحة، وعددها ست لجان، ويتم بثها في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها.

علام: أماكن اللجان مختارة من قبل هيئة المساحة المصريَّة

وأوضح مفتي الجمهورية أن أماكن تلك اللجان مختارة من قبل هيئة المساحة المصريَّة ومعهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه وبتعاون كامل من المحافظين لهذه الأماكن التي تتوافر فيها شروط تيسر رصد الهلال، وبمشاركة علماء من الأوقاف والأزهر.

أمَّا عن إثارة بعض الناس للجدل بخصوص توحيد الرؤية أو اختلاف المطالع بين الدول الإسلامية، فحسم الجدل قائلًا: «الفقه الإسلامي واسع وفيه سَعة فلا داعي للنزاع، والأفضل تقيُّد المسلم والتزامه برؤية بلده؛ تجنُّبًا للبلبلة والنزاع».

وأكد المفتي، ضرورة التعايش والتسامح مع الآخر سيرا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن فكرة المواطنة مأخوذة من وثيقة المدينة، ولها جذور راسخة في المجتمع المصري منذ ظهور الإسلام، فأصبحت هي المهيمنة على سلوك المجتمع المصري حتى يومنا هذا، وفى هذه الوثيقة جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة.