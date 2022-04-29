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البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

كتب:

أشرف محمد
11:37 م | الجمعة 29 أبريل 2022
البابا يهنئ فضيلة المفتي بعيد الفطر

البابا يهنئ فضيلة المفتي بعيد الفطر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

نص تهنئة البابا بعيد الفطر

وجاء نص التهنة بعيد الفطر كالتالي: «يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك، دمتم في حفظ الله ورعايته».

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