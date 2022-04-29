البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

بعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق بيان نشره المركز الإعلامي للكنسية القبطية الأرثوذكية.

برقية تهنئة البابا تواضروس لشيخ الأزهر

وجاء نص برقية التهنئة كالتالي: «يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير، وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع».