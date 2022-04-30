قيمة زكاة الفطر للفرد.. «الإفتاء» توضح أقل نِصاب وكيفية تحديدها

يتساءل العديد من الناس عن قيمة زكاة الفطر للفرد، وذلك مع قرب انتهاء شهر رمضان، وقرب عيد الفطر المبارك، وهو الأمر الذي كشفته دار الإفتاء المصرية في سلسلة من الفتوى التي نشرتها عبر موقعها الالكتروني.

قيمة زكاة الفطر للفرد

وأكدت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر للفرد هذا العام 15 جنيهًا عن الفرد الواحد، كحد أدنى، ويمكن إخراج أكثر من 15 جنيهاً للمقتدر وأصحاب الدخول العالية، ومن لم يستطع فأقل قيمة يخرجها عن الفرد 15 جنيهًا، وتخرج قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر للفرد

وحول قيمة زكاة الفطر للفرد بينت دار الإفتاء كيف يتم حسابها، حيث إنَّ حساب زكاة الفطر للفرد تكون من قوت أهل البلدة، وفي مصر يتم حسابها على القمح الذي يتمّ إعداد الخبز منه، ويبلغ سعر أردب القمح 900 جنيه، والأردب فيه 150 كيلوجرامًا، وبذلك يكون سعر الكيلو 6 جنيهات، وحساب قيمة زكاة الفطر للفرد وهي صاع من القمح، ويبلغ حجم الصاع 2.04 كيلو، وبضرب قيمة كيلو القمح الـ6 جنيهات في حجم الصاع 2.04 كيلو، تصبح زكاة الفطر 12 جنيهًا و 24 قرشًا، وبذلك تكون قيمة زكاة الفطر للفرد هذا العام بقيمة 15 جنيهًا.

وقت إخراج قيمة زكاة الفطر للفرد

وفي فتوى سابقة بينت دار أكدت دار الإفتاء، أن قيمة زكاة الفطر للفرد يجب إخراجها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقال الإمام النواوي: وفي وقت وجوبها أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد، كما قال الإمام المرداوي الحنبلي، وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر.