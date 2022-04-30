«الإفتاء» تكشف خطأً ينقص ثواب زكاة الفطر.. احذر من فعله «فيديو»

كشف الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن خطأ ينقص من أجر زكاة الفطر، موضحًا: «قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.. مهما أعطيت من زكاة الفطر، فلا تمن على الفقير».

خطأ ينقص ثواب زكاة الفطر

وأضاف «وسام» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الله قادر على أن يجعلك مكان الفقير ويجعله مكانك، لكنه يمتحنك، اجعل لسان حالك وأنت تخرج الزكاة اللهم إنما أنا وعاء تنفق وعاء كيفما تشاء أنا موصلاتي وبوصل للفقير رزقه، ربنا مستخلفك فيه»

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «زكاة الفطر هو رزق الفقير وليس منّة من المتزكي، فالإنسان يوصل المال فقط، وعندما تشعر بالوساط ستشعر بمنة الله عليك، وأن الله هو الممتن ومالك نفسك ومالك وحالك ومع ذلك يطلب منك أن تقرضه قرضا حسنا وليس بعد هذا ود أو محبة».

وأوضح أن الله عز وجل فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، حيث يمكن تشبيهها بالسنن في الصلاة، وهذا كله من رحمة الله بعباده، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنّ عباده لا يطيقون أداء العبادة على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى.

«وسام»: الزكاة تجبر خلل الصيام

وأفاد بأن الزكاة تجبر خلل الصيام كلما صدقت النية ورافق إخراج الزكاة التوبة، موضحًا أن وقت وجوبها أن يدرك الإنسان مغرب آخر يوم من رمضان، لأنّ كل يوم تبدأ ليلته قبله.

وواصل: «من مات قبل أذان المغرب لأخر يوم في شهر رمضان ليس عليه زكاة، والجنين إذا خرج من بطن أمه قبل أذان المغرب فيجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر، وإذا خرج من بطن أمه بعد أذان المغرب أي ليلة العيد فلا تجب عليه الزكاة».