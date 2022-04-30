هل يجوز إخراج الموظف زكاة الفطر لزملائه العاملين بنفس المؤسسة؟

تعد زكاة الفطر من الأمور المهمة التي يسعى المسلم إلى فعلها، حيث تعالج النقص الذي قد يكون في صيامه، ويطرح المسلم العديد من الأسئلة المهمة التي تخص زكاة الفطر مثل مقدارها ووقتها، ووقت وجوبها.

زكاة الفطر من الموظف للعاملين

وطرحه أحد الأشخاص سؤال على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، يقول فيه: «هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال وعمال النظافة؟»، وأجاب عنه علي جمعة في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين

وأوضح علي جمعة، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين بنفس المصلحة، وذلك ما دام يتحقق فيه معنى الفقر والاحتياج، فيجوز إخراج الزكاة الفطر عليه، كما يجوز إخراج زكاة المال له أيضا، ما دام محتاج إلى هذا المال فيجوز إخراج الزكاة له.

قيمة زكاة الفطر للفرد

من جانبها، بينت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر للفرد هذا العام تبلغ 15 جنيها للفرد، وذلك اعتباراً أن قوت المصرين هو القمح، ويجوز للمقتدر أن يخرج ما يستطيع.

وقت إخرج زكاة الفطر

وبينت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأنَّ الوقت الأفضل في إخراجها هو تقديمها قبل صلاة العيد.