تخصيص 30 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهاته لمسؤولي الأوقاف، بالتنسيق والإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ضمن الساحات التي أقرتها وزارة الأوقاف، للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، لأداء صلاة العيد، بجانب المساجد الكبرى والجامعة، وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى.

المحافظ يستعرض استعدادات الأوقاف لصلاة العيد

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الرحمن نصر، اليوم السبت، لاستعراض الترتبيات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وصرح المحافظ بأنه قد تقرر إقامة صلاة العيد في 30 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبعة، بواقع 4 ساحات ملحقة بمساجد الواسطى، و3 في مركز ومدينة ببا، و4 في مركز ومدينة ناصر، و4 بمركز ومدينة الفشن، و3 بمركز ومدينة سمسطا، و9 بمركز ومدينة بني سويف وشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

أوقاف بني سويف: تجهيز خطيبين لكل ساحة

وأوضح وكيل الأوقاف أنه يجري حالياً الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد، وتخصيص خطبين لكل ساحة، أساسي واحتياطي، حيث تم تحديد الساحات بالمساجد.

ساحات صلاة العيد بمساجد بني سويف

وتتضمن الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى في مركز الواسطى: مسجد أبو بكر الصديق بالبندر ، مسجد الفتح الإسلامي بقرية أطواب، ومسجد أحمد حسن مبارك بعطف إفوة، ومسجد المشاهرة بقرية هرم ميدو.

وفي مركز ومدينة ببا: المسجد الكبير ومسجد النصر بالبندر، ومسجد الشيخ جودة بقرية قمبش، ومساجد هديب، والرحمة بطنسا الملق، والكبير بالبرج، والتوبة بقرية الحمام بمركز ناصر.

وفي الفشن ساحات مساجد: الشيخ غنيم، والشيخ زهران، والكبير المتعال بالبندر، ومسجد الصايم بصفط العرفا، وفي مركز ومدينة سمسطا مساجد: عثمان بن عفان، والكبير، والرحمة بالبندر، وفي مركز ومدينة بني سويف وشرقها مساجد: عمر بن عبد العزيز، والسيدة حورية، وعلي بن أبي طالب بالحي الثاني شرق النيل، والأباصيري، والخلفاء الراشدين خلف الاستاد الرياضي، ومساجد الحاج سيد بقرية باها، والكبير بقرية بني موسى، والكبير ببليفيا، والمسجد الكبير بقرية دموشيا، وفي إهناسيا مساجد: العواونة، والكبير بقرية منشأة طاهر، وعمربن الخطاب ببندر إهناسيا.

الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، قبل قليل، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، ليكون غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الاثنين 2 مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.