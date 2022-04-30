موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة سوهاج

تتزايد عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة سوهاج، وذلك في إطار استعدادات المواطنين من أبناء المحافظة لأداء صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في سوهاج

تستعرض«الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الوقت، إذ أعلنت وزارة الأوقاف أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة سوهاج ستحين في تمام الساعة الـ5:40 صباحاً، بحسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج ووفقاً للهيئة العامة للمساحة.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في سوهاج صباح يوم الاثنين في تمام الساعة 5:40 صباحاً.

ضوابط أداء صلاة عيد الفطر المبارك

وقت خطبة عيد الفطر 10 دقائق.

الالتزام بخطبة العيد الموحدة في النص والمضمون.

الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

فتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أقصى تقدير وغلقه بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق.

استعدادات كافة القطاعات التنفيذية لصلاة العيد

وأعلنت محافظة سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية والمرافق بنطاق جميع الواحدات المحلية، ومجالس المدينة من طما شمالاً إلى البلينا جنوباً، وإلغاء جميع الإجازات للقيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين

كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية من الأدوية والأمصال داخل جميع المستشفيات، مع التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة الأهالي والمواطنين.