عاجل.. لجنة العفو الرئاسي تعد قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك

عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة، عبر عدة طرق.

طلبات العفو الرئاسي

وأوضحت اللجنة، اليوم، أنها ستتلقى طلبات العفو الرئاسي من خلال:

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما أعدت اللجنة، بحسب بيانها، قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وأوضحت اللحنة أنها سوف تعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في حفل افطار الأسرة المصرية، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها.

وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد، كل من: النائب مح عبد العزيز، النائب طارق الخولي، كريم السقا، كمال أبو عيطة، طارق العوضي.