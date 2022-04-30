أحمد سعد: أطلقت اسم «عليا» على ابنتي حبا في زوجتي

رزق الفنان أحمد سعد، اليوم، بمولودته الأولى من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم عليا.

وشارك أحمد سعد، فيديو، مع طفلته علياء، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها، وعلق على الفيديو، قائلا: «الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار».

أحمد سعد يؤذن لابنته بعد ولادتها

وقال سعد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أحب أن يختار اسم عليا لابنته لكي يذكره بزوجته علياء دائما، وأنه استقر على ذلك الاسم منذ معرفته بحمل زوجته في فتاة.

أحمد سعد يظهر في مسلسل الكبير أوي 6

وتصدر أحمد سعد، تريند تويتر اليوم، بعد ظهوره في حلقة خاصة من مسلسل الكبير أوي 6، حيث ظهر بشخصيته الحقيقة وذهب إلى قرية المزاريطة من أجل المشاركة فى حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي.

من المقرر أن يحيي سعد حفلا غنائيا كبيرا في عيد الفطر، رفقة بهاء سلطان ورامي جمال في إحدى الحدائق الكبرى احتفالا بالعيد.

ويسافر سعد بعد أيام إلى دولة الإمارات من أجل إحياء حفل غنائي كبير هناك.

وقدم أحمد سعد، خلال شهر رمضان الكريم دويتو غنائي مع الطفل محمد أسامة، ضمن الحملة الإعلانية للمصابين بالسرطان 57357، من خلال مشهد تمثيلي بين أحمد سعد وأحد الأطفال، والمفترض أنه يعاني من مرض السرطان.

أغنية «صاحبي يا جدع»، من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل، وتبرع الجميع بأجورهم لصالح المستشفى.