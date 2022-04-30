ضياء رشوان: الإفراج عن 3 صحفيين.. «هيتسحروا مع أسرهم النهارده»

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الإفراج عن 3 زملاء صحفيين الليلة، قائلا في بيان عنه: «الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة كل عام وأنتم جميعا وأسركم وأحباؤكم بكل خير».

مبروك الإفراج عن الزملاء:

عامر عبدالمنعم

هاني جريشة

عصام عابدين

وتابع نقيب الصحفيين: «هيتسحروا النهارده مع أسرهم، والقادم خير بإذن الله بالنسبة لباقي الزملاء، كل الشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته، وكل الجهات ذات الصلة».

الإفراج بالعفو عن 3273 من نزلاء السجون في ذكرى تحرير سيناء

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022، أعلنت الجهات المعنية، يوم الأربعاء الماضي، الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم.

تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية وتنفيذاً للقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو 25 أبريل لعام 2022.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3273 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.