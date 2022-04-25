قرارات عاجلة لمجلس الصحفيين: تشكيل جديد لهيئة المكتب وضوابط لتغطية الجنازات

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس، الأحد الموافق 24 ابريل 2022، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكامل أعضاء المجلس، حيث ناقش العديد من القضايا التي تشغل اهتمام الصحفيين، وشؤون المهنة.

هيئة مكتب نقابة الصحفيين

وقرر المجلس إعادة تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، بعد خلو مقعدي السكرتير العام والوكيل، على خلفية اعتذار الزميلين محمد شبانة السكرتير العام وإبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة عن موقعيهما، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية هيئة المكتب.

وبحسب بيان عن النقابة: وجه المجلس الشكر للزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة، قبل الشروع في بدء انتخاب هيئة مكتب جديدة، حيث طرح النقيب مقاعد هيئة المكتب بالتتابع لمن يرغب في الترشح، وانتهى المجلس إلى التشكيل التالي:

١- خالد ميري وكيلًا أول، رئيسًا للجنة القيد.

٢- أيمن عبدالمجيد، سكرتيرًا عامًا للنقابة.

٣- حسين الزناتي، أمينًا للصندوق.

٤- محمد يحيى يوسف، وكيلًا للتسويات.

وعرض النقيب اللجان على الزملاء، حيث قرر المجلس الآتي:

١- محمد شبانة، وكيلًا شرفيًا ورئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

٢- إبراهيم أبوكيلة، وكيلًا شرفيًا ورئيسًا للجنة النشاط.

٣- عرض النقيب اللجان الخمس، الشاغرة مواقع رؤسائها على المجلس، الذي قرر التشاور بشأنهم للاختيار من أعضائه من يرغب ويرى المجلس مناسبته لتولي الموقع، وهي لجان: «الإسكان- الثقافة - الشؤون العربية والخارجية، لجنة المعاشات، إلى جانب الشعب والروابط».

فتح باب الإشتراك في مشروع العلاج

واستجابة لطلبات عدد من الزملاء، قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، استثنائيًا بغرامة محدودة 200 جنيهًا، بداية من غدٍ الثلاثاء 26 إبريل، وحتى الخميس 28 إبريل، على أن يُتاح الاشتراك أول يومين عمل تاليين لإجازة عيد الفطر المبارك.

ووافق المجلس على مقترح عرضه النقيب لإنشاء عيادات لهيئة التأمين الصحي بنقابة الصحفيين، للزملاء وأسرهم، كان قد تقدم به الزميل عاطف السيد، الصحفي بالبوابة، وأجرى النقيب اتصالات بالدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، حيث فوّض المجلس النقيب لاستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع.

ضوابط تغطية الجنازات

وناقش المجلس حزمة من قضايا المهنة وشؤون الأعضاء، حيث تم البت في الأمور العاجلة، فيما أسند عدة مهام لزملاء بالمجلس، لبحثها والعرض على النقيب والمجلس، منها ضوابط تغطية الجنازات، بما يحمي حرمة الحياة الشخصية وحقوق المهنة، حيث أوكل المجلس هذه المهمة للزميلين أيمن عبدالمجيد ومحمود كامل.

وأصدر المجلس بيانين سابقين مساء أمس، وجه في أحدهما الشكر للنيابة العامة، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا، آملًا استكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا غير الملوثة أياديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصًا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين.

وطالب المجلس محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، في بيان آخر باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية التي تلزمه بتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم، وإتاحة المعلومات غير السرية بطبيعتها، أو التي يحظر القانون تداولها، كما يقضي الدستور والقوانين.