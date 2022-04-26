إعادة فتح باب الإشتراك بمشروع علاج الصحفيين لمدة 5 أيام بغرامة محدودة

تعيد اليوم الثلاثاء، نقابة الصحفيين، فتح باب الإشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة 5 أيام، بواقع 3 أيام قبل عيد الفطر المبارك، ويومين بعده، بغرامة 200 جنيه.

مشروع علاج الصحفيين وأسرهم

يأتي فتح باب الإشتراك بمشروع علاج نقابة الصحفيين للأعضاء وأسرهم مجددا، تطبيقا لقرار مجلس النقابة، ضمن حزمة قرارات اتخذها في اجتماعه الأخير مساء الأحد، إذ تقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب، وتولي أيمن عبد المجيد، الذي كان مشرفا على مشروع العلاج، منصب السكرتير العام، خلفا لمحمد شبانة، الذي أصبح وكيلًا شرفيًا ورئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وقال المجلس، إنه استجابة لطلبات عدد من الزملاء، قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، استثنائيًا بغرامة محدودة 200 جنيهًا، بداية من غدٍ الثلاثاء 26 إبريل، وحتى الخميس 28 إبريل، على أن يُتاح الاشتراك أول يومين عمل تاليين لإجازة عيد الفطر المبارك.

هيئة تأمين صحي

ووافق المجلس على مقترح عرضه النقيب لإنشاء عيادات لهيئة التأمين الصحي بنقابة الصحفيين، للزملاء وأسرهم، كان قد تقدم به الزميل عاطف السيد، الصحفي بالبوابة، وأجرى النقيب اتصالات بالدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، حيث فوّض المجلس النقيب لاستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع.

هيئة مكتب الصحفيين

وجرى إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، بعد خلو مقعدي السكرتير العام والوكيل، على خلفية اعتذار محمد شبانة السكرتير العام وإبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة عن موقعيهما، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية هيئة المكتب، وجاء التشكيل الجديد كالآتي:

1- خالد ميري وكيلًا أول، رئيسًا للجنة القيد.

2- أيمن عبدالمجيد، سكرتيرًا عامًا للنقابة.

3- حسين الزناتي، أمينًا للصندوق.

4- محمد يحيى يوسف، وكيلًا للتسويات.

كما عرض نقيب الصحفيين، وفق بيان النقابة، اللجان الخمس، الشاغرة مواقع رؤسائها على المجلس، الذي قرر التشاور بشأنهم للاختيار من أعضائه من يرغب ويرى المجلس مناسبته لتولي الموقع، وهي لجان: «الإسكان- الثقافة - الشؤون العربية والخارجية، لجنة المعاشات، إلى جانب الشعب والروابط» .