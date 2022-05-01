عضو منظمة خريجي الأزهر: لا خير ولا إيمان في إنسان لا يحافظ على وطنه

قال الدكتور تامر خضر عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن الوطن الذي نعيش فيه ونتغذى من خيراته ونسبح ونجري على أرضه وتحت سمائه، جعله الحق سبحانه وتعالى لنا مأوى ومسكن ومعاش، الوطن كما قال أحد المفكرين من لا وطن له لا قيمة له، لافتا إلى أنه يجب على كل منا أن يفكر قبل أن يبدأ حياته، والوطن إيمان والإيمان أوجب علينا حب الوطن.

الوطن يحافظ على البيت والعرض والمسكن والأهل

وأوضح «خضر» خلال تقديمه لبرنامج «تسامح ورحمة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن الوطن يحافظ على البيت والعرض والمسكن والأهل والأخوة وليس متعلق بشخص بل متعلق بأشخاص، لافتا إلى أن النبي حينما أخرج من مكة بكى ونعى هم فراق الأوطان، وقال «والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت»، وعندما وصل للمدينة كان يذكر مكة وطنه، لأن من لا خير فيه لوطنه لا خير فيه لأحد.

الوطن هو المكان الذي ولد به الإنسان وعاش فيه

وأضاف «خضر» أن الوطن هو المكان الذي ولد به الإنسان وعاش فيه وله به ذكريات الطفولة والصبا والشباب وغيرها، وإن لم يملك الشاب خيرا لوطنه فلا خير له في نفسه، لافتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، دليلا على مدى تعلقه بوطنه، مشيرا إلى أن المواطنة تعنى أن الجميع على أرض هذا الوطن على قلب رجل واحد بلا تفرقه بين دين أو عرق أو جنس فالكل سواء المسلم وغيره.