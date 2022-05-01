السيطرة على حريق نشب داخل منزل أحمد شوبير «دون خسائر بشرية»

سيطرت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، على حريق نشب داخل منزل الإعلامي أحمد شوبير، بسبب حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال الحريق، واحتراق بعض محتويات الغرف، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الإعلامي أحمد شوبير، يفيد بتعرض منزله لحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وهو ما أدى إلى اشتعال بعض الغرف واحتراق محتوياتها، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية فقط.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.