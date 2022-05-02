ما حكم العيدية وفضلها في الإسلام؟.. المفتي يجيب

تعد العيدية عادة سنوية، وتكون العادة عبارة عن نقود أو هدية أو حلوى وغيرها تعطى للأطفال في عيد الفطر المبارك، وأيضًا في عيد الأضحى المبارك وتعود هذه العادة العربية الإسلامية إلى قرون قديمة، وتعرض «الوطن» في التقرير التالي حكم العيدية في الإسلام وفضلها.

حكم العيدية في الإسلام

وحول حكم العيدية في الإسلام قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن إعطاء الصغار والكبار «العيدية» في الأعياد والمناسبات يستحب فعله في الإسلام، وذلك لإدخال الفرحة عليهم، كما أن العيدية سنة حسنة وليس بدعة، كما يردد بعض المتشددين.

فضل العيدية في الإسلام

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال ظهوره في برنامج مع المفتي على قناة «اون»: «ننادى بإدخال السرور على الأولاد في هذه الأوقات، حتى نحقق المعنى الحقيقي للأعياد ما دام في دائرة المباح، وندعو لإدخال الفرحة والسرور على أطفالنا وأولادنا بما هو مباح، ولا ريب أن إعطاء العيدية كما اعتاد المسلمين من الأمور المحببة، لما فيه من المشاركة الوجدانية مع هؤلاء الأطفال ليفرحوا معنا».

المفتي: العدية سنة حسنة ومثال للعطاء

وتابع الدكتور شوقي علام: «لا بدعة في هذه المسألة وأراها سنة حسنة، فالبدعة معناها فعل ما لم يكن على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى هذا الفعل على حكم من أحكام الشريعة من إلغاء، والعيدية تتفق مع الشريعة ولا تخالفها، حتى وإن لم تكن موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن العيدية مثال للعطاء والتبسم في وجه أخيك أيضا».