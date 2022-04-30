 موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في القاهرة وجميع المحافظات «صور»

أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في جميع المحافظات، بعدما استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام 1443 هجريًّا، وتبين عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال، وأن غدًا المتمم لشهر رمضان.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

وحول موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، بينت دار الإفتاء أن صلاة العيد ستكون في محافظة القاهرة 5:36 صباحًا، بينما صلاة العيد في محافظة بورسعيد ستكون 5:30 صباحًا، وفي مدينة العريش ستكون صلاة العيد في الساعة 5:25 صباحًا، ونعرض في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر بجميع المحافظات:

القاهرة 5:36 صباحًا

الإسكندرية 5:40 صباحًا

بورسعيد 5:30 صباحًا

السويس 5:31 صباحًا

العريش 5:25 صباحًا

الطور 5:30 صباحًا

دمنهور 5:36 صباحًا

طنطنا 5:36 صباحًا

المنصورة 5:34 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الزقازيق والإسماعيلية

الزقازيق 5:35 صباحًا

الإسماعيلية 5:32 صباحًا

شرم الشيخ 5:27 صباحًا

دمياط 5:32 صباحًا

6 أكتوبر 5:38 صباحًا

السلوم 5:58 صباحًا

كفر الشيخ 5:36 صباحًا

نويبع 5:26 صباحًا

الحامول 5:35 صباحًا

حلايب 5:24 صباحًا

بلطيم 5:35 صباحًا

النوبارية الجديدة 5:33 صباحًا

توشكي الجديدة 5:47 صباحًا

بدر 5:34 صباحًا

حدائق العاصمة 5:31 صباحًا

بني مزار الجديدة 5:33 صباحًا

رشيد الجديدة 5:23 صباحًا

بورسعيد الجديدة «سلام»: 5:28 صباحًا

رفح الجديدة 5:37 صباحًا

بئر العبد الجديدة 5:34 صباحًا

سفنكس الجديدة 5:35 صباحًا

الحمام 5:36 صباحًا

العاشر من رمضان 5:34 صباحًا

نجع حمادي 5:38 صباحًا

العاصمة الادارية الجديدة 5:35 صباحًا

15 مايو 5:36 صباحًا

العبور 5:35 صباحًا

السادات 5:39 صباحًا

الفشن الجديدة 5:40 صباحًا

الصالحية الجديدة 5:34 صباحًا

المنصورة الجديدة 5:36 صباحًا

الفيوم 5:39 صباحًا

قنا 5:36 صباحًا

بني سويف 5:38 صباحًا

أسوان 5:39 صباحًا

المنيا 5:41 صباحًا

مطروح 5:50 صباحًا

أسيوط 5:41 صباحًا

الغردقة 5:30 صباحًا

سوهاج 5:40 صباحًا

الخارجة 5:47 صباحًا

طابا 5:25 صباحًا

رأس غارب 5:30 صباحًا

رأس سدر 5:31 صباحًا

القصير 5:30 صباحًا

كاترين 5:28 صباحًا

برنيس 5:28 صباحًا

دهب 5:26 صباحًا

سفاجة 5:31 صباحًا

أبوزنيمة 5:31 صباحًا

مرسى علم 5:29 صباحًا

شرق العوينات 5:41 صباحًا

إسنا 5:38 صباحًا

غرب النوبارية 5:32 صباحًا

القاهرة الجديدة 5:36 صباحًا

إدفو 5:37 صباحًا

الدلنجات 5:38 صباحًا

الأقصر 5:37 صباحًا

توشكي 5:47 صباحًا

شلاتين 5:29 صباحًا

موط «الداخلة» 5:52 صباحًا

سيدي براني 5:55 صباحًا

الفرافرة 5:54 صباحًا

الضبعة 5:46 صباحًا

البوطي 5:48 صباحًا

العلمين 5:44 صباحًا

باريس 5:48 صباحًا

واحة سيوة 6:01 صباحًا

المحلة الكبرى 5:36 صباحًا