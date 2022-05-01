العيد عيدين على «أحمد سعد».. مولودة جديدة وحفلتان في مصر والكويت

يعيش الفنان أحمد سعد، حالة من السعادة بمناسبة استقباله مولودة جديدة من زوجته علياء البسيوني، فضلا عن حفلاته الغنائية الجديدة التى سيقدمها خلال الايام المقبلة في مصر والكويت.

أحمد سعد يتصدر التريند بسبب الكبير أوي

أحمد سعد رُزق منذ ساعات بمولودته «عليا»، من زوجته علياء بسيوني، وكان قد نشر فيديو لها عقب ولادتها في المستشفى وهو يؤذن لها فى أذنها، وهي الطفل الثالث له.

الفرحة الثانية التى سيعيشها أحمد سعد هي احتفاله بعيد الفطر المبارك فى مصر والكويت، حيث من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا بمصر في الخامس من الشهر الجاري برفقة كلا من رامي جمال وبهاء سلطان، في حين سيحيي حفلا غنائيا كبيرا فى دولة الكويت فى السابع من الشهر ذاته.

أحمد سعد يشدو فى رمضان بـ صاحبي الجدع

وتصدر أحمد سعد تريند مصر خلال الساعات الماضية عقب ظهوره في الحلقة 29 بمسلسل الكبير أوي 6، حيث ظهر بشخصيته الحقيقة وأدى أغنية بحبك يا صاحبي برفقة «حزلئوم»، والتي حققت نسبة مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب.

كما طرح أحمد سعد أغنية جديدة كدعاية لإحدى شركات الاتصالات الخليجية والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد.

يذكر أن «سعد»، قدم خلال الشهر الكريم إعلان خيري لصالح مستشفى السرطان 57357 بعنوان صاحبي الجدع وهي من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل، وتبرع الجميع بأجورهم لصالح المستشفى.