سعر القطن يقفز لأعلى مستوياته منذ 11 عاما.. وتوقعات بحظر هندي على الصادرات

ارتفعت العقود الآجلة للقطن إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا عند 155 سنتًا للبوشل، وسط مؤشرات على زيادة الطلب الخارجي على القطن الأمريكي، ومخاوف بشأن الإمدادات من الأحوال الجوية غير المواتية.

ارتفاع مبيعات القطن الأمريكية

وأظهر تقرير مبيعات الصادرات الأسبوعي الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أنّ صافي مبيعات 100.121 بالة من القطن لعام 2021/2022، ارتفع بشكل ملحوظ عن الأسبوع السابق وبنسبة 19% عن متوسط ​​الأسابيع الأربعة السابقة.

توقعات بحظر هندي لصادرات القطن

وأوضح التقرير الذي نشر من خلال مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، توقعات المحللين بأن تفرض الهند حظرا مؤقتا على صادرات القطن، بعد أن فشلت رسوم الاستيراد الأخيرة في الحصول على مخزونا كافية.

قطن معفي من الرسوم الجمركية

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الهند، أكبر منتج للألياف في العالم، أنّها ستسمح باستيراد القطن بإعفاء من الرسوم الجمركية حتى 30 سبتمبر، حيث قفزت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي بسبب انخفاض الإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار القطن

وتاريخيا، وصل القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 سنتا في مارس 2011، حيث يتوقع تداول القطن عند 142.57 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 152.32 سنت للبوشل في غضون 12 شهرًا.

يذكر أنّ الهند والصين أكبر منتجي القطن، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان، وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للقطن بنسبة 40% من إجمالي الصادرات.