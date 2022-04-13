أسعار القطن تتراجع بسبب زيادة الإنتاج العالمي وانخفاض الاستهلاك الصيني

انخفض تداول العقود الآجلة للقطن عند 138 دولارًا أمريكيًا لكل رطل في أبريل الجاري، عن أعلى مستوى في 10 سنوات تقريبًا عند 142 دولارًا أمريكيًا لكل رطل في أواخر مارس، حيث تخلى المستثمرون عن بعض صفقات الشراء بعد تقرير WASDE الهبوطي قليلا، وفقاً لـ«Trading Economics».

زيادة الإنتاج العالمي بمقدار 340000 بالة

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية الآن، زيادة الإنتاج العالمي بمقدار 340000 بالة، مع زيادات في باكستان واليونان، إضافة إلى النغمة الهبوطية، أدى الانخفاض بمقدار 500000 بالة في الاستهلاك الصيني المتوقع إلى انخفاض مماثل في التقديرات العالمية، والتي تبلغ الآن 124.1 مليون، ومع ذلك ما تزال الأساسيات في مجمع القطن مدعومة بتوقعات انخفاض الإمدادات المحلية بسبب الجفاف في مناطق الزراعة في الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة الأسمدة.

القطن إلى أعلى مستوى له عند 227 دولار في مارس 2011

تاريخياً، وصل القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 دولار في مارس 2011، ومن المتوقع تداول القطن عند 135.34 دولار أمريكي لكل رطل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics.

بالنظر إلى المستقبل، تشير التقديرات إلى أنه سيتم التداول على القطن عند 144.51 في غضون 12 شهرًا.

الصين والهند أكبر منتجي القطن

وتتوفر ميزات القطن في بورصة نيويورك التجارية وبورصة شيكاغو التجارية، حجم كل عقد 50000 جنيه، أكبر منتجي القطن هي الصين والهند ، تليها الولايات المتحدة وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان.

الولايات المتحدة أكبر مصدر للقطن

الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للقطن (40٪ من إجمالي الصادرات)، القطن هو الألياف الطبيعية الأكثر استخدامًا في العالم للملابس. تعتمد أسعار القطن المعروضة في Trading Economics على الأدوات المالية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والعقود مقابل الفروقات (CFD). تهدف أسعار سوق القطن لدينا إلى تزويدك بالمرجع فقط، وليس كأساس لاتخاذ قرارات التداول. لا تتحقق Trading Economics من أي بيانات وتتنصل من أي التزام للقيام بذلك.