طرق الحصول على شقة دار مصر بفائدة متناقصة 8% من بنك تنمية الصادرات

أعلن بنك تنمية الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن تفاصيل الحصول على شقة من مشروع دار مصر، والتي تستهدف متوسطي الدخل التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن من يرغب في الحصول على شقة من مشروع دار مصر أو مشروع جنة، يتم تطبيق فائدة الـ8%، ويجب ألا يقل دخله الشهري عن 40 ألف جنيه، وإذا كان متزوج لا يقل عن 50 ألف جنية للأسرة.

تمويل شقة متشطبة من بنك تنمية الصادرات

وأوضح بنك تنمية الصادرات، في بيان تم نشره، أنه يجب أن تكون الشقة السكنية مشطبة وخالصة الأقساط، وأن تكون جميع أوراقها مستوفاة، بالإضافة إلى وجود جواب من هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز المدينة) الكائن بها الشقة يفيد أن الشقة خالصة والموافقة على نقل ملكيتها إلى شخص آخر.

وأكد البنك على أنه يقوم بتمويل الشقق المسجلة وشقق المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في منطقة القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر، وهي متاحة للموظفين المصريين والمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الشروط أن يتراوح عمر المقترض من 21 إلى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا للمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، في وقت نهاية قرض التمويل العقاري.

الأوراق والمستندات المطلوبة

- أوراق ملكية الشقة.

- خطاب من جهاز المدينة يفيد بتسديد جميع أقساط الشقة.

- خطاب من جهة عمل الموظف الراغب في تقسيط الشقة يحتوي على مفردات المرتب وموجه للبنك.

- مستند مرافق كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون.

مبادرة الرئيس لتمويل الشقق بفائدتي 3% و8%

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن عن إطلاق مبادرة تمويل الشقق السكنية وتقسيطها لمدة 30 سنة بفائدتي 3% و8%، وتم نشر إعلانات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن 3 مشاريع سكنية، مشروع سكن مصر متخصص لمنخفضي الدخل، ويتم تقسيط شققها على 30 سنة بفائدة 3%، ومشروع دار مصر وجنة لمتوسطي الدخل بفائدة 8%.