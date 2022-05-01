نصائح مهمة من «الصحة» لأولياء الأمور بشأن تطعيمات الأطفال

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الإرشادات والنصائح إلى مختلف أولياء الأمور فيما يتعلق بحصول أطفالهم على التطعيمات الإجبارية، وأبرزها الالتزام الكامل بمواعيد التطعيمات وعدم التأخير فيها.

نصائح «الصحة» إلى أولياء الأمور بشأن تطعيمات الأطفال

وتستعرض «الوطن» قائمة النصائح والإرشادات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان بشأن التطعيمات الإجبارية للأطفال، وهي كالتالي:

1 - شددت وزارة الصحة والسكان على أولياء الأمور بأن يتم الالتزام بشكل كامل بمواعيد التطعيمات الإجبارية والتي تكون مسجلة في شهادة الميلاد من الخلف، وذلك حتى لا يتعرض أطفالهم للإصابة بالأمراض المختلفة.

2 - يستطيع أولياء الأمور بأن يجعلوا أطفالهم يحصلوا على التطعيمات من خلال أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مكتب صحي، وذلك بصرف النظر عن تسجيل الطفل أو مكان الإقامة.

3 - إذا تغيب أو تأخر أحد الأطفال في حصوله على جرعة أو أكثر من جرعة من التطعيمات الإجبارية، ينبغي التوجه على الفور إلى أقرب مكتب صحة أو وحدة صحية أو مركز طبي، وذلك بغرض عمل جدول جديد للتطعيمات.

الحصول على التطعيم دون طلب أي أوراق

4 - يستطيع أي ولي أمر أن يجعل طفله يحصل على التطعيم دون طلب أي أوراق، ولكن من الأفضل إحضار شهادة الميلاد من أجل إثبات التطعيمات التي حصل عليها الطفل.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أهمية الحصول على التطعيمات ومنها أن التطعيم ضد الأمراض المختلفة هو من أنجح إجراءات الوقاية التي يتم تنفيذها، كما أن التطعيمات تساهم في تكون أجسام الأجسام المضادة داخل الجسم ضد المرض، بالإضافة إلى أن الأجسام المضادة داخل الجسم تظل لمدد زمنية مختلفة تصل إلى عام أو عدة أو أعوام أو حتى مدى الحياة.