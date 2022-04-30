8 نصائح من «الصحة» لتسوق آمن قبل عيد الفطر.. «حافظ على نفسك»

اقترب شهر رمضان الكريم من نهايته، وبدأ المواطنون في الذهاب إلى المولات والمحلات التجارية من أجل شراء احتياجاتهم وكافة ما يحتاجونه من ملابس جديدة قبل عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عنه أقل من 48 ساعة، لذا وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من الإرشادات والنصائح المهمة من أجل حفاظ المواطنين على سلامتهم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

8 إرشادات مهمة من «الصحة» بشأن التسوق قبل عيد الفطر المبارك

وتستعرض «الوطن» قائمة الإرشادات الصحية المهمة التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

1 - عدم لمس أي منتجات لن تشتريها على الإطلاق.

2 - يُفضل أن تكون طريقة الدفع من خلال استخدام بطاقات الصراف الآلي.

3 - يجب الحرص على كل من غسل وتعقيم كافة المشتريات بشكل جيد.

4 - عدم لمس الوجه تمامًا أثناء التسوق.

5 - يجب الحفاظ على التباعد الجسدي تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

6 - على كافة المواطنين الالتزام بشكل كامل بارتداء الكمامات الطبية خلال فترة التسوق، وعدم خلعها نهائيًا.

7 - يجب على الجميع تعقيم اليدين وذلك قبل دخول مختلف المحلات التجارية، وبعد الخروج منها.

8 - ينبغي أن يحرص المواطنون على شراء كل ما يحتاجوا إليه في الأوقات غير المزدحمة.

«الصحة» توجه نصائح مهمة إلى كبار السن

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عن طريق منشور آخر لها على الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك»، أن هناك أطعمة يجب على كبار السن تناولها خلال شهر رمضان الكريم مثل الخضروات والفاكهة، وهناك أطعمة يجب عليهم الامتناع عنها تماماً ومن أبرزها السكريات، والأغذية التي تحتوي على الدهون الكثيرة، بالإضافة إلى تجنب تناول كافة المشروبات التي بها كافيين.