الصحة: عدم وجود دخل مناسب سبب قلة عدد الأطباء في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك نقصا في عدد الأطباء في مصر مقارنة بعدد المواطنين، مشيرا إلى أن العائق عدم وجود دخل مناسب لهم ليجبرهم على الاستمرار في العمل بمهنة الطبيب.

تأهيل الأطباء المصريين العالي واستقطابهم بالخارج

وأضاف «عبد الغفار»، خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة، أن الأطباء مؤهلين تأهيلا عاليا ولكن يتم استقطابهم للعمل في مختلف دول العالم، متابعا: «اللي موجودين بيأدوا دور كبير جدا خلال منظومة الطب الواسعة من خلال المبادرات الرئاسية وقدرنها نخدم أكثر من 83 مليون مواطن خلال 4 سنوات».

مجهود كبير للقطاع الطبي في مصر

يشار إلى أن القطاع الطبي في مصر يبذل مجهودا مضنيا منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019 في الصين في مدينة ووهان وظهور أولى الحالات في جمهورية مصر العربية في مارس 2020 كانت لشاب صيني عائد من بلاده لعمله في مصر، ومن بعدها اتخذت الدولة عدة إجراءات لمنع انتشار المرض.

الدولة تكرم الجيش الأبيض

وأطلقت الدولة مبادرة تكريم الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي ورفعت البدل الخاص بهم من أجل العمل على توفير حياة كريمة لهم في ظل هدف الدولة لتطوير حياة الأفراد بها، كما أدخلت نظام التأمين الصحي الشامل من أجل تسهيل علاج المرض وتوزيع الأطباء بسهولة على المستشفيات ومختلف الأماكن التي تقدم العلاج.