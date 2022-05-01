العثور على جثة سيدة داخل سيارة في ظروف غامضة بمصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة إستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثور علي السيارة التي توجد بها جثة المتوفاة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «أنجي.أ.م.ع»، 44 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب سقط من أعلى عقار ببولاق الدكرور

وفي سياق آخر تكثف أجهزة البحث بالجيزة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من أعلي عقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي محمد عبد الرشيد في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.