مصرع شاب سقط من أعلى عقار في منطقة بولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الامنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من أعلي عقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بسقوط شاب من أعلي عقار ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد عبد الرشيد»، في العقد الرابع، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور علي جثة متحللة لشاب يمني داخل شقة في القاهرة

وفي سياق آخر تكثف مباحث القاهرة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة متحللة لشاب يمني داخل شقة في التجمع الخامس، إثر ورود بلاغا لمأمور قسم شرطة التجمع الخامس من سكان أحد العقارات بإنبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر الرائحة الكريهة وبدخول الشقة بعد إستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة شاب متعفنة وفي حالة تحلل رمي ويدعى «علي السيد»، 22 سنة ويحمل جنسية دولة اليمن، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وعدم وجود آثار عنف علي مداخل ومخارج الشقة، بالإضافة إلى العثور علي متعلقاته الشخصية، وتم نقل الجثة للمشرحة وأخطرت النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.