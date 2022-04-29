كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية في صندوق قمامة بأكتوبر

قال مصدر أمني، إن فريق بحث من مديرية أمن الجيزة، تمكن من كشف لغز العثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، مؤكدا أن فريق البحث تمكن من التوصل لهوية المجني عليها، وتبين أنها ربه منزل في بداية الثلاثينيات من عمرها.

التحريات: خلافات زوجية

أضاف المصدر، أن التحريات توصلت إلى وجود خلافات زوجيه بين المجني عليها وزوجها، مشيرا إلى أنه جرى تحديد هوية المجني عليها، وضبط زوجها بسبب الخلافات، واصطحب فريق البحث، زوجها مكبلا بالكلبشات إلى مشرحة زينهم، وتعرف على الجثة، وأكد أنها لزوجته، وجار التحقيق مع الزوج، لأن كل القرائن تؤكد بأنه هو قاتل زوجته بحسب المصدر.

بداية البلاغ

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، تلقي مأمور قسم شرطة أكتوبر ثان بلاغا من الأهالي، بالعثور علي جثة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر، عارية تماما، كما تبين وجود إصابات ظاهرية، كما تبين وجود كسر في عظام جمجمة الرأس ووجود نزيف حاد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليها، وضبط الجاني، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما قررت النيابة العامة، تصوير جثة المجني عليها ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام.

كما قررت النيابة العامة، انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع بصمات المجني عليها، لمطابقتها بالبصمات الموجودة لدى مصلحة الأمن العام، في محاولة لكشف هوية المجني عليها.