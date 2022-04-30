السيسي يتبادل التهاني بالعيد مع ملك الأردن

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

الملك يدعو الله بحفظ مصر والأمتين العربية والإسلامية

وأعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وكان الرئيس السيسي تلقى عدة رسائل تهنئة من رؤساء وملوك وأمراء الدول، ومن مسؤولين مصريين وقيادات دينية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بأطيب التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على الإنسانية جمعاء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العيد فرصة طيبة للتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والتسامح والود وصلة الأرحام بينهم، داعيًا لاغتنام هذه المناسبة الطيبة لإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمستضعفين والمحتاجين، سائلًا الله -تعالى- أنْ يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن يُنعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.

البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الفطر

كما توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأمس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول عيد الفطر المبارك، في برقية أرسلها قبل قليل.

وجاء نص برقية التهنئة بعيد الفطر، بحسب بيان صادر عن الكنيسة الأرثوذكسية: «بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين، أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد، بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة».

وأضاف البابا في برقيته: «ندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم، لبناء وطننا العزيز مصر، وتحقيق آمال المصريين، ودمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».