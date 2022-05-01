السيسي: جهود الدولة لدعم العمال في أزمة كورونا لقيت إشادات عالمية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة لعمال مصر هنأهم فيها بمناسبة عيدهم، قائلا إنّ العالم شهد خلال السنوات الأخيرة أزمات متعددة، أبرزها أزمة فيروس كورونا، وتأثر العمل كثيرا بتداعيات الجائحة، حيث فقد الملايين من العمال وظائفهم حول العالم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها.

جهود الدولة لدعم العمال في أزمة كورونا

وأضاف الرئيس السيسي: «أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي بجميع ربوع الدولة وخدماتها، وعلى التوزاي، قدّمنا الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، كما قدّمت الدولة منحا اجتماعية نقدية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، والعمل على دمجهم في القطاع الرسمي».

إشادات عالمية بتجربة مصر في التعامل مع أزمة كورونا

وتابع الرئيس، أنّ الدولة وفرت أجور العمالة المنتظمة للشركات المتعثرة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالعمال، ولم تتوانى في دعم أصحاب الأعمال، وأصدرت حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، كي نتجاوز جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا، لافتا إلى أنّ الإجراءات التي نفذتها الدولة، لقيت إشادات من جهات ومنظمات دولية، اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة بهذا الشأن.