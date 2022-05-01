السيسي: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توفر فرص عمل وتتفاعل مع وظائف المستقبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر حققت إصلاحا ملحوظا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني، وفقا لمعايير الجودة العالمية، ساهمت في رفع مؤشراتها الدولية، مشيرا إلى أنّ الدولة وجّهت بالعمل على وصول الخدمات التدريبية لقرى مصر، من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية، تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جهود الدولة للحد من البطالة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة وجّهها للشعب بمناسبة عيد العمال، أنّ الحق في العمل حظي باهتمام بالغ من الدولة، من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة، وبينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم وتصميم برامج تأهيلية، وتجريبية للباحثين عن عمل.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وتابع الرئيس السيسي، أنّه لضمان تحقيق الحق في العمل، وجّهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، موضحا أنّ الاستراتيجية ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجيا الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.