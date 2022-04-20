«معلومات الوزراء»: 93% من الشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية موجودة بالقاهرة

تشهد مصر نموًا سريعًا وملحوظًا في الابتكار الرقمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع نجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر وازدهارها بشكل كبير، حيث استحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قارة أفريقيا خلال عام 2020.

عدد الشركات الناشئة في مصر

واستعرض الإنفوجرافيك تطور وضع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر في الآونة الأخيرة؛ حيث أوضح تقرير جديد صادر عن شركة «كورسيرا»، وصول عدد الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2021 إلى أكثر من 560 شركة ناشئة في قطاعات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية.

نسبة نمو قطاع الاتصالات

ووصلت نسبة النمو السنوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في الوقت الحالي إلى 16%، وبلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة التكنولوجية في مصر إلى 77%، لتستحوذ محافظة القاهرة وحدها على النسبة الكبرى من تلك الشركات بنحو 93%.