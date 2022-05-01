قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

أعلنت هيئة قناة السويس صباح اليوم الأحد عن تسجيل الهيئة أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر إبريل الماضي وتسجيل رقم قياسي في معدلات العبور.

ربيع: تحقيق 629 مليون دولار في شهر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في بيان صحفي إن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت أرقاماً قياسية جديدة وحققت أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار.

وأضاف أن الهيئة حققت أيضا عبور أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن.

عبور 1929 سفينة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%.

وارتفعت حمولات السفن العابرة في قناة السويس خلال شهر إبريل لتصل إلى 114.5 مليون طن، أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة، مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

ارتفاع في عدد الناقلات والحاويات

ورصدت التقارير الملاحية خلال شهر إبريل 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

ارتفعت أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 9%، فيما بلغت نسبة زيادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 12%، كما زادت أعداد حاملات السيارات بنسبة 6.6%.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن زيادة معدلات العبور يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في وكسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

زيادة في إحصائيات العبور هذا العام

قال رئيس الهيئة إن إحصائيات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري.

شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى إبريل عبور 7232 سفينة مقابل عبور 6395 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 837 سفينة بنسبة زيادة قدرها 13.1%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 26 مليون طن.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم التحديات المختلفة، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2.3 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 18.4% بفارق 360.4 مليون دولار.