قناة السويس: تشغيل كل محاور العبور من وإلى سيناء مجانا أول أيام العيد

أعلنت هيئة قناة السويس، ظهر اليوم السبت، تشغيل كل محاور العبور من وإلى سيناء مجانا أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تشارك المواطنين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، عبر تسهيل عملية العبور دون أي رسوم.

محاور العبور

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، فإن المحاور تشمل المعديات والكباري والأنفاق التي تشرف هيئة قناة السويس على تشغيلها، والموجودة على المجرى الملاحي لقناة السويس في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وتشمل المحاور مرفق المعديات بدء من معدية الشط في السويس وسرابيوم ونمرة 6 والقنطرة غرب وبورسعيد، إضافة إلى الكباري العائمة في الإسماعيلية وبورسعيد والقنطرة والأنفاق العملاقة، مثل نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس وتحيا مصر في الإسماعيلية و23 يوليو في بورسعيد.

تكثيف عمليات التفتيش والبحث على الأنفاق

في السياق ذاته، يكثف رحال الشرطة والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وفوج المجرى الملاحي أعمال التأمين والمراقبة بطول المجرى الملاحي، كما تكثف القوات من أعمال التفتيش والسيطرة علي كل المعابر، مع الأخذ في الاعتبار تسهيل عملية عبور المواطنين بشكل آمن.

يذكر أن قوات الشرطة نجحت الأسبوع الماضي في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة تشكيل عصابي، قبل تهريبها في 4 سيارات نقل محملة بمخدر الحشيش والبانجو والأفيون، وقُدرت قيمتها بحوالي 44 مليون جنيه.

كما نجحت قوات الشرطة في الإسماعيلية في ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الحشيش، بلغت 2000 فرش تقريبا، وتجاوزت قيمتها مايقرب من 11 مليون جنيه.