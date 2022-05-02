هل يمكن لمرضى الكلى الحصول على الفيتامينات؟.. «الصحة» تجيب

يتسائل العديد من مرضى الكلى حول إمكانية حصولهم على المكملات الغذائية والفيتامينات، وهل في حالة الحصول عليها سيتسببون في أضرار صحية أم لأ، لذا أجابت وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على كافة التساؤلات التي تشغل بال مرضى الكلى بشأن المكملات الغذائية.

«الصحة» تحسم الجدل حول إمكانية حصول مرضى الكلى على المكملات الغذائية

يقول الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية، من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة والسكان، أنه بالنسبة إلى المكملات الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية التي يسأل عنها العديد من مرضى الكلى بأنهم هل يمكنهم الحصول عليها أم لا، والإجابة الصحيحة والقاطعة أنه غير مسموح لمرضى الكلى أن يحصلوا على مكملات غذائية وحتى إن كانت من الأشياء التي يعتقد البعض أنها صحية سواء مكملات الحديد أو الفيتامينات والأملاح المعدنية الأخرى بأنواعها المختلفة.

وأضاف «حماد» أنه يمكنهم الحصول عليها فقط بعد استشارة الطبيب المعالج، لأن مرضى الكلى في الأساس لديهم مشكلة في التعامل مع متبقيات هذه المواد، وبالتالي في حالة إذا كان الشخص يستطيع الحصول عليها من المصادر الطبيعية ومن خلال التنوع الغذائي فذلك الأفضل بالتأكيد.

يجب استشارة الطبيب قبل حصول مريض الكلى على أي مكملات غذائية

وأكد «حماد» أنه لا يجب أبدا على مرضى الكلى الحصول على مكملات غذائية بتركيزات عالية وهم لا يعرفون قدرة الكلى لديهم على التعامل معها، ولا يمكن الاعتماد على الجيران والأصدقاء في الحصول على رأيهم في هذا الشأن، وبالتالي يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل حصول أي مريض كلى على أي مكملات غذائية لأنه هو من سيحدد الجرعات والمواعيد، لأنها من الممكن أن تتعارض مع نوع آخر من أنواع العلاج، وأيضا من الممكن أن تتسبب في حمل زائد على الكلى.