في وقفة عيد الفطر.. أزهري يقدم 5 نصائح في نهاية رمضان: ليس نهاية العبادة

يعد شهر رمضان هو شهر الطاعة والعبادة، وعن فضله قال الله تعالي في القرآن الكريم «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ».

التقرب إلي الله بعد رمضان

وقدم الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مجمعة من النتائج التي يجب على المسلم المحافظة عليها بعد رمضان ليكمل اتصاله بالله ويستغل نفحات شهر رمضان والهمة التي تكون عند المسلم في رمضان.

قراءة القرآن بعد رمضان

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين هذه النصائح استغلال شهر رمضان الذي يربي النفس البشرية وذلك من خلال الاستمرار في قراءة القرآن بعد رمضان، فقراءة القرآن ليست مخصصة لشهر رمضان فقط فالقرآن كلام الله ويجب على المسلم أن يقرأ القرآن ويحافظ على ورده فقراءة القرآن عبادة مثل باقي العبادات.

المداومة على قيام الليل

وأوضح الدكتور محمود الصاوي، أن المسلم عليه أن يستغل صلاة التراويح في رمضان من خلال المداومة على قيام الليل فهو له فضل عظيم قال عنه الله تعالي «وَعِبَادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا»، فقيام الليل لم يخصص لرمضان فقط، وروت السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه.

صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان

وأشار «الصاوي»، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته بصيام 6 أيام من شوال، بعد رمضان وذلك لما لها من فضل عظيم قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، وقال العلماء الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين.

صلة الرحم في العيد

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن من الأمور التي يجب استغلالها بعد رمضان هي أيام العيد من خلال صلة الرحم، حيث أن صلة الرحم أوصى بها الله تعالى ورسوله في مواضع كثيرة، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «تعبد الله، ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم»، فيمكن استغلال العيد في صلة الرحم.

عمل الخير

وتابع «الصاوي»، أن انتهاء شهر رمضان لا يعني انتهاء عمل الخير، فمن كان يعمل الخير في رمضان لا بد أن يستمر في عمل الخير فإن انتهاء رمضان لا يعني انتهاء العبادة، ولا بد أن يحرص المسلم أن يكون العام كله رمضان، فيكون الناس ربانيين ولا يكونوا رمضانيين.