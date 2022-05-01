شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 11940 طن قمح من المزارعين

استقبلت شون وصوامع ومواقع كفر الشيخ الـ21 نحو 11940 طن قمح من المزارعين حتى صباح اليوم الأحد، حيث يتم استقبال القمح من المزارعين من خلال لجان مُشكلة .

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار الهابط في بيان له، انه جرى استقبال 11940 طنا و 222 كجم من القمح من المزارعين منذ بدء موسم القمح في شهر أبريل الجاري، موضحا أن محافظ الإقليم يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

تشكيل غرفة علميات مركزية

أوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بكفر الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

تابع أنه جرى التشديد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن لجان الاستلام تتبع أعلى درجات الشفافية من خلال فحص القمح وتحديد درجة نقاوته لصرف مستحقات المزارعين وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه يتم صرف المستحقات فور الانتهاء من عمليات التوريد.