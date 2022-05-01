البيئة تطلق باكورة الحوار الوطني للتغيرات المناخية استعدادا لـCOP27

أطلقت وزارة البيئة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في الإسكندرية، باكورة فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمقر مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من المتخصصين والباحثين في المدينة، بهدف رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع بقضية التغيرات المناخية، وبدء حوار فعال مع الجهات العلمية والبحثية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ترشيد استهلاك المياه

وشهد اللقاء، مناقشة العديد من الأفكار والأبحاث العلمية والتطبيقية المختلفة، في مجالات ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد، وسبل إجراءات التخفيف والتكيف في مجالات الزراعة والري المختلفة.

الحوار الوطني للتغيرات المناخية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الندوات تأتي ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر 2022، حيث يقدم الحوار الوطني بشأن التغيرات المناخية، رسالة للعالم بأنّ مؤتمر المناخ المقبل «تنفيذي»، تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

مؤتمر المناخ COP27

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ نتائج وتوصيات الحوار الوطني في المحافظات المختلفة، سيتم تجميعها ودراستها للاستفادة منها في مناقشات وفعاليات مؤتمر المناخ.

يذكر أنّه جرى اختيار مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، لإطلاق الحوار الوطني، كرسالة على أهمية الشراكة بين الوزارة والبحث العلمي كحجر زاوية في التصدي للتغيرات المناخية من خلال أبحاث علمية قابلة للتطبيق.

رفع الوعي البيئي

ومن ناحية أخرى، نظم فرع الإسكندرية 3 ندوات توعوية لرفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وتعريفهم بدور التشجير وزراعة النباتات في التقليل من حدة التغيرات المناخية، وذلك لطلائع وشباب مركز شباب العمراوي بالمندرة، وطلاب الكلية التكنولوجية بالشاطبي، وطلاب إحدى مدارس التعليم الأساسى ببرج العرب.