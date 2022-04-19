وزيرة البيئة: حزم من المشروعات الخضراء في 4 مجالات

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بيان نوتر المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، وعماد غالي رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث أهداف مؤتمر المناخ، وأوجه التعاون المختلفة مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمر تغير المناخ القادم يقوم على موضوعات التكيف والتخفيف والتمويل المناخي والخسائر والأضرار، مشيرة إلى أن ما يحدث في التمويل المناخي نعمل من خلاله على حماية التمويل القادم من الجهات المانحة، وتوعية السوق المحلي بالعمل على تمويل المناخ حيث تختلف الاستدامة المناخية عن التمويل المناخي كما نعمل على إشراك القطاع الخاص.

وأضافت وزير البيئة أن هذا المؤتمر يأتي للتنفيذ والانتقال من مرحلة التعهدات والتمويل، حيث نسعى خلال المؤتمر القادم من خلال دعم الحكومة وإشراك القطاع الخاص المصري والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

التعاون مع الغرفة الألمانية

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون مع الغرفة الألمانية من خلال الاشتراك فى المنطقة الخضراء والتي ستكون منصة مهمة تسمح للدولة المستضيفة إشراك المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، وستتيح الفرصة لعرض الأفكار والابتكارات والتكنولوجيات المختلفة، وتسمح لشركاء التنمية بتقديم مشاركاتهم لدعم ملف المناخ، مثل المشاريع التي تساعد على تقليل استخدام الكربون، تقديم عرض جانبي لتجارب وقصص النجاح لدي الجانب الالماني للاستفادة منها.

حزم من المشروعات الخضراء

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر خلال مسارها للتحول الأخضر تعمل على توفير حزم من الحوافز للمشروعات الخضراء، حيث أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن عدد من الحوافز الخضراء في 4 مجالات، هي النقل الكهربي والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات، ويتم حاليا العمل على إنهاء إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر، بهدف مساعدة كافة القطاعات تبني سياسات التحول الأخضر، كما نسعى لخلق قطاع للبيئة بداخل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتكون حزمة المشروعات الأولى له في مجال المخلفات.

كما أبدت وزيرة البيئة الترحيب بالتعاون على المستوى المحلي بين الجانبين من خلال المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ سواء في مجال التكيف والتخفيف والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، وتتمثل تلك المشاريع العديد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والنقل والغاز وتقليل الكربون والزراعة واستباط المحاصيل الجديدة.

كما أضافت وزيرة البيئة اننا نعمل من خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر تغير المناخ COP27 على تقليل استخدام البلاستك واشراك عدد من الشركات حيث نقوم بوضع الاستراتيجيات والأهداف والأولويات الخاصة بهذا الشأن، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني لدعم تلك الأنشطة.

الحكومة الألمانية تتعرف على المشروعات المصرية

وقال يان نوتر المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية: «نعمل كاتحاد أوروبي على تمويل مستدام للمشاريع التي يتم العمل عليها مستقبلا خلال الـ10 سنوات القادمة والسعي لتوفير ذلك من خلال الشراكة والتعاون فى المشروعات المختلفة مع مصر وغيرها».

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على تسهيل التعرف على المشروعات المصرية التي يمكن أن تتبناها وتوفير التكنولوجيات المتاحة لديها وتقديمها فى مؤتمر المناخ، مؤكدًا على دعم الجانب المصري فى كل المشروعات التي تخص ما يساعد على تقليل الكربون.

وأشاد عماد غالي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية على الدور الهام الذي تقوم به مصر خلال رئاستها واستضافتها لمؤتمر تغير المناخ COP27، مشيرا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات حول كيفية مشاركة الغرفة الألمانية فى المؤتمر ومؤكدًا على دعم الغرفة لاستضافة مصر للمؤتمر ولعب دور هام ونشط فى قضايا المناخ.