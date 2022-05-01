ضبط 5623 شخصا دون كمامة.. وتحريز 731 شيشة خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية، حملات أمنية على مستوى محافظات الجمهورية، حرصا على سلامة المواطنين، وللتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

حملات لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5623 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5607 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

477 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق

كما أسفرت الحملات، عن تحرير 477 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 118 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 731 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.