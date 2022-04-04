ضبط 1094 قضية حجب سلع غذائية و6041 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1094) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (21٫080 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف") ، (85) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (7 طن أسمنت -21٫083 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أسمدة" – 59750 قطعة مستلزمات طبية - 5944 عبوة "زيت طعام –سجائر" – 17 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (4٫900 "دقيق مدعم – سكر مدعم – زيت مدعم – 12400 لتر سولار) بإجمالى مضبوطات بلغت (54٫063 طن – 4800 عبوة زيت طعام – 1144 عبوة سجائر – 12400 لتر سولار – 17 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (10٫98 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – مسلى") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (3٫5 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (2٫47 طن "دقيق أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (2 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ضبط (59750 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10000 لتر مواد بترولية "سولار") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء دون التعاقد مع الجهات المختصة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (1٫76 مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (24 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتبعئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (قائد سيارة – بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (35 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (4 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط 6041 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (6041) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6022) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (503) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (139) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (680) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3265) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3694) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1280) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

تنفيذ 45315 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 39 قطعة سلاح نارى بحوزة 31متهم).. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية.

(3) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(28) فرد محلى.

(74) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(126) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (45315) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(133) حكم جناية.

(13887) حكم حبس جزئى.

(2373) حكم حبس مستأنف.

(22614) حكم غرامة.

(6308) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (84) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (91) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (16,084 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2,395 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,285 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (390 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (443 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (457 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (35 جرام).

عدد (1670) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (6) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (154) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18699) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (36) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

ضبط 14156 مخالفة مرورية متنوعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14156) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2505) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(88) مخالفة السير بدون تراخيص.

(24) مخالفة شروط التراخيص.

(10) مخالفة موقف عشوائى.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (6) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (6) متهم .. لأحدهم معلومات جنائية.

تنفيذ (4635) حكم قضائى متنوع.

كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالشرقية .. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (إحدى السيدات) داخل غرفة كائنة بمبنى ملحق بمنزلها بإحدى القرى بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بذات القرية).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها، فقرر التخلص منها وحال توجهها لإطعام الطيور بمبنى ملحق بمنزلها صعد خلفها وغافلها وخنقها حتى سقطت أرضا وتوجه عقب ذلك لأرضه الزراعية لإبعاد الشبه عنه.

ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية ").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بإسلوب "كسر الزجاج"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) .. بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بشارع الخليفة المأمون بدائرة القسم و حال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة (جهاز لاب توب) من داخلها و لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنها سيارة أجرة "تاكسى" مستأجرة لأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) ، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبحوزتهما قطع غيار سيارات مختلفة الأحجام.

بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج" بإستخدام القطع المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإرتكاب عدد ( 10 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم ودائرتى قسمى شرطة " النزهة - مدينة نصر أول".

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.