تغريم 7289 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات ومصادرة 900 «شيشة»

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات الفيروس، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط عدد 7289 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

وأكد بيان للوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 7289 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7238 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 686 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 901 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، تزامنا مع استمرار الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وركاب وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.