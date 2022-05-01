محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم وذلك بطاقة 20/40 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 254 مليون جنيه، لخدمة قرى مركزي صدفا والغنايم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي صدفا والغنايم فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، رافقه خلال الجولة المهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.

مشروعات توسعة لمحطات صرف

تفقد محافظ أسيوط الموقع والأعمال الجاري تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة بالغنايم المرحلة الثانية ثم استمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف عن محطة معالجة صرف صحي المشايعة والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، ومكونات المشروع الذي تبلغ طاقته 20 / 40 ألف م3 /يوم وسيخدم قرى مركزى صدفا والغنايم موجها أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

مشروعات صرف صحي بتكلفة 305 ملايين جنيه

وأوضح محافظ أسيوط أن محطة معالجة صرف صحي المشايعة تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم الذي يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم بطاقة 55 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو «قرض إسباني» وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.. تطويرالريف المصري

وأوضح المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1200 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 153 مشروع بتكلفة 15 مليار منها 9 محطات معالجة، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.