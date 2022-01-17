بريد الوطن .. «مياه الشرب» ترد على اقتراحات النواب بتنفيذ صرف صحى

إيماء لما نُشر فى الموقع الإلكترونى بجريدتكم بتاريخ 14 ديسمبر الماضى، تحت عنوان «مجلس النواب يقدم 18 اقتراحاً برغبة لتنفيذ مشروعات تنموية بالمدن والقرى، وإنشاء وتطوير مستشفيات، وطلبات بتوصيل الصرف الصحى ورفع كفاءة محطات المياه أبرز الطلبات»، نحيطكم علماً بأنه بشأن إقامة محطتى معالجة صرف صحى بناحية قرية «فرنوى» مركز شبراخيت، ومحطة معالجة صرف صحى بناحية قرى غرب مدينة إيتاى البارود، تم عمل معاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات المعالجة المذكورة، وبدراسة مستندات ملكية الأرض التى تم عمل معاينة لها، تبين عدم صلاحية مستندات الملكية للبيع بالتراضى، وجارٍ أخذ موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة على نزع الملكية لتلك الأراضى، مع العلم بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بالبدء فى عدد 6 مراكز بمحافظة البحيرة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، وسوف يتم تنفيذ تلك المحطات بمعرفة الهيئة الهندسية فى المرحلتين الثانية والثالثة للمبادرة.

مدير إدارة العلاقات العامة

غادة عبدالمنعم منصور

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