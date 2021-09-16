محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحى قرية باخوم

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي قرية باخوم بمركز ساحل سليم، بطاقة استيعابية 16 ألف لتر/ ثانية بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، وفي إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

ورافقه المحافظ خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

المحافظ يؤكد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع وخط الطرد الرئيسي وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع، والتقى العاملين بالمشروع وطالبهم بالتفاني في العمل ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ.

وأشار المهندس محمد صلاح، إلى أن المشروع يضم محطة رفع صرف صحي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 16 لتر/ ثانية، وخط طرد بطول 800 متر وقطر 6 بوصة وشبكات انحدار تصل إلى 3500 متر بأقطار مختلفة ما بين 6 إلى 10 بوصة وعدد 450 غرفة صرف صحي منزلية بتكلفة إجمالية 11 مليون جنية لتحقيق استفادة 2000 نسمة في المرحلة الأولى.

تنفيذ 275 مشروعا بتكلفة 3 مليار و172 مليون جنيه في أسيوط

وقال محافظ أسيوط، إن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتمثلت في تنفيذ 275 مشروعا بتكلفة 3 مليار و172 مليون جنيه، معلنا استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لإنهاء واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأكد المحافظ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح» وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.