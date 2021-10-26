مدارس ومراكز شباب ومجمعات خدمية ومشروعات صرف صحى فى 4 محافظات

أكدت مؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى إطار المشروع القومى «حياة كريمة» ب تحديداً، أنه يتم استمرار أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحى بقرية «بهيج»، مركز «برج العرب» بالإسكندرية، فى عدة مناطق مختلفة، والاستمرار فى أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وتطوير مركز الشباب، وصب الأساسات الخاصة بالوحدة البيطرية بقرية الميثاق إحدى توابع القرية.

وفى القليوبية وفى إطار متابعة مشروعات المبادرة، ورصد الشائعات وشكاوى المواطنين، تمّ رصد شكاوى من أهالى عرب «جهينة» بانتشار شائعة خروجها من خدمات الصرف الصحى.

وتواصل فادى محمد سالم، منسق عام المبادرة بالمحافظة مع شركة مياه الصرف الصحى وشركة مشروعات الصرف، حيث تبين أن الشائعة كانت بسبب تقاعس المقاول المسئول عن مشروعات الصرف الصحى «محطة الرفع، وشبكات الصرف داخل القرية» وذلك بفترة تتجاوز الـ7 سنوات.

حل أزمة قرية عرب جهينة بالقليوبية

وتواصل المنسق العام مع الأهالى لتوضيح الحقائق لهم، وبالتنسيق مع كل من الجهات المعنية ممثلة فى شركة المياه والصرف الصحى بمحافظة القليوبية وشركة مشروعات الصرف الصحى بشبين القناطر، تمّ الاتفاق على تشغيل المحطة تباعاً وفقاً لتسليم الشبكات الخاصة بالصرف الصحى على أن يتم التسليم والتشغيل بنسبة 50٪ خلال شهرين كحد أقصى ويتم اكتمال التسليم والتشغيل بالكامل بطاقة 100٪ بعد مرور 3 أشهر بعد الشهرين بحد أقصى.

وتوجّه فريق من مبادرة «حياة كريمة» إلى مدينة العدوة بمحافظة المنيا، للوقوف على آخر ما وصلت إليه أعمال المبادرة من إصلاح ورفع كفاءات مختلف المنشآت، والأعمال القائمة، التى تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم المرور على مشروعات مجلس قروى عطف حيدر، التابع لمركز العدوة بحضور اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود إبراهيم، وتضمنت الجولة أيضاً الاستماع لشكاوى وملاحظات بعض المواطنين.

وخلال الجولة تمت متابعة تطوير الصرف الصحى ومياه الشرب، ومحطات معالجة صرف صحى زاوية برمشا على مساحة 11 فداناً، ومعالجة صرف صحى بعطف حيدر (شبكات انحدار+ محطة رفع +خط طرد)، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعطف حيدر بأقطار مختلفة بطول 3كم، وإنشاء مجمع الخدمات بعطف حيدر «إنشاء جديد»، والمجمع الزراعى بعطف حيدر «إنشاء جديد» نموذج 2، وتطوير شامل للمبنى المقام حالياً للوحدة الصحية بعطف حيدر، للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتم اختيار وتحديد موقع بديل لمركز طب الأسرة الجديد طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ورفع كفاءة وحدة طب أسرة بنى وركان، وإحلال وتجديد مدرسة بنى وركان الابتدائية بسعة 12 فصلاً، وإنشاء مركز شباب بنى وركان.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة العدوة اللواء محمد محمود عزت، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، ومريم ملاك منسق مدينة العدوة، وأسماء عبدالقادر منسق مساعد عن المنيا، ورئيس مجلس قروى عطف حيدر، ووكلاء الوزارات وعضو مجلس النواب، والمهندسين المختصين بالمشروعات من جهاز التعمير، وشركة كير، ودار الهندسة.

ومحافظ الغربية يتفقد مشروعات فى 6 قرى بمركز زفتي

كان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد تفقد أمس الأول، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى 6 قرى بمركز زفتى، للوقوف على نسب إنجاز هذه المشروعات على أرض الواقع، حيث تفقد قرى «مسجد وصيف، ميت الحارون، كفر الصارم، ميت الرخا، كفر ميت الحارون، وتفهنا العزب».

بدأت الجولة بتفقد قرية «مسجد وصيف»، حيث تم تسليم مساعدات غذائية وعينية لعدد 5 أسر من مستحقى «سكن كريم»، وأكد المحافظ أن تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأكثر احتياجاً هو واجب المحافظة، التى تحرص على تأديته من خلال الوجود الدائم لجميع القيادات وسط الأهالى، والاستماع لشكواهم ومحاولة حلها بأسرع وقت ممكن، وتلبية احتياجاتهم لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة، كما تفقّد المحافظ ومرافقوه مدرسة «عبداللطيف بلطية» الإعدادية، التى يتم إحلالها وتجديدها بالكامل بتكلفة 4.8 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدرسة «ميت الحارون» الإعدادية الثانوية، ومدرسة «الشهيد عبدالقادر موسى»، كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى وبئر مياه ارتوازية، وكذا تفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة، حيث وجّه بنزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة مبنى وحدة صحة الأسرة، كما تمت زيارة 3 حالات «سكن كريم»، وتقديم مساعدات غذائية وعينية لهم، إلى جانب توفير سيارة إسعاف لنقل سيدة مسنة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.