عايز تقضي إجازة عيد الفطر في مصر بسيارتك الخاصة.. إليك هذه النصائح

يفكر المصريون سواء العاملين بالخارج أو المقيمين بها في اصطحاب سياراتهم للقاهرة لقضاء إجازة العيد أو إجازة الصيف لكنهم يخشون من الرسوم.

1000 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية

الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد، بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها بحسب موقع مصلحة الجمارك المصرية الرسمي سيكون على النحو الآتي:-

- 500 جنيه عن السيارة 3 أشهر الأولى أو جزء منها

-1000 جنيه عن السيارة لقاء ثلاثة أشهر تالية أو جزء منها.

- 1000 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا.

وفيما يتعلق بالسيارات الواردة للسفارات والقنصليات والمنظمات الدولية، يتم الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على نحو الآتي:

- السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية لأعضاء السلكيين الدبلوماسيين والقنصلي الأجنبي

- زيادة على حد الإعفاء المقرر بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية . السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية واعضائها الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات.

المدة المسموح بها

ويكون الإفراج المؤقت وفقا لما تقرره وزارة الخارجية مع مصلحة الجمارك، مقابل تعليق أداء الضريبة، ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند الأول 200 جنيه عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند الثاني وكذا بالنسبة لبند الأول في حالة عدم الإعفاء وفقا" لمبدأ المعاملة بالمثل.