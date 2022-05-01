هل صلاة العيد في المسجد أفضل من الساحات؟.. «الإفتاء» تُجيب

وجه أحد الأشخاص سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه: «هل أداء صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟»، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، موضحة حكم صلاة العيد في المسجد والساحات وأيهما أفضل.

هل صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الساحات؟

وبينت دار الإفتاء، أن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية، وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح؛ فقد نقل ابن عابدين: «السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء؛ بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك».

صلاة العيد في المسجد أم في الساحات؟

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن المالكية يقولون: «بندب فعلها بالصحراء، ولا يسن ويكره فعلها في المسجد من غير عذر، إلا بمكة؛ فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام؛ لشرف البقعة ومشاهدة البيت»، وأما الحنابلة فيقولون: «يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفًا، فإن بعدت عن البنيان عرفًا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسًا، ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر، إلا لمن بمكة؛ فإنهم يصلونها في المسجد الحرام».

صلاة العيد في الساحات

وأوضحت دار الإفتاء، أن مذهب الشافعية: «أن صلاتها في المسجد أفضل؛ لشرفه، إلا لعذر؛ كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء»، وعلى هذا يعلم الجواب عن السؤال، وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفي الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق.

حكم صلاة العيد

وكانت دار الإفتاء بينت في فتوى سابقة حكم صلاة العيد وأنها الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت في مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّي عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها.