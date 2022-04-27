نواب التنسيقية: نستهدف أن يصبح بيت العائلة داخل كل أسرة مصرية

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تزامن أعياد المسلمين والمسيحيين مع بعض تقوي روابط المحبة بينهما. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».

الدور الكبير لبيت العائلة

وأكدت النائبة مرثا محروس، أن بيت العائلة المصرية له دور كبير في تأهيل الشباب ليكونوا خير سفراء لبيت العائلة ويصبحوا قادرين على نشر ثقافة المواطنة والتعايش.

وأضافت النائبة مرثا محروس أنه في بيت العائلة لجنة الشباب التي كانت تنظر للشباب باعتبارهم كنز استراتيجي، وعملت على هدف واضح وهو أن يصبح بيت العائلة داخل كل اسرة مصرية.

وأكدت أن بيت العائلة يدعم انتماء المواطن المصري، وأن إفطار الأسرة المصرية تجسيد حقيقي لأهداف بيت العائلة، ووجدنا مشاركين من مختلف التيارات السياسية وشيوخ وقساوسة وشباب وشيوخ ومرأة، وكل ممثلي المجتمع يجلسون كتفا لكتف في حضرة الرئيس السيسي، مجتمعين على حب الوطن ومصلحة مصر.

التعايش بين المسلمين والمسيحين

وقال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريين يعيشون أفضل عصور المواطنة، والتعايش بين المسلمين والمسيحين، في كافة المجالات والقطاعات والمواقف خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك.

وأكد النائب عماد خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أمر البلاد وهو يعلي قيم المواطنة، وما حدث للمصريين المسيحيين من رد حقوق لهم تأخرت كثيرا خير دليل، ولدينا مثلا قانون بناء الكنائس إضافة إلى الممارسات الفعلية لتعيين أصحاب الكفاءة من المسيحيين، هذا أمر لم يكن يحدث قبل ذلك.

ترسيخ مباديء التآخي والمواطنة

وتابع: «بيت العائلة كان له دور كبير خلال الفترة الماضية في ترسيخ مبادئ التآخي والمواطنة بين المسلمين والمسيحيين، ولازال أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة للتأكيد على هذه المبادئ».

‎أدارت الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد منسق عام بيت العائلة المصرية ومن أعضاء التنسيقية النائبة مرثا محروس والنائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.