حكيم يحضر مفاجأة غنائية مع محمد رحيم وتوما

يستعد النجم حكيم لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة لكي يستكمل بها نجاحاته الغنائية لعام 2022 والتي كان بدأها مع بداية العام بأغنية أنا مين.

حكيم يستعد لطرح أغنية جديدة

وعقد الفنان حكيم جلسة عمل في استوديو الموزع توما خلال الأيام الماضية جمعته بكل من توما والملحن محمد رحيم والمنتج فايز غالي، ونشر صورة لهم عبر إنستجرام وعلق عليها قائلا انتظروا مفاجأة حلوة قريبا.

حكيم كان قد وأقام الفنان في منزله خلال شهر رمضان الكريم خيمة رمضانية كبيرة لأصدقائه وفرقته الغنائية من أجل إنشاد الأغنيات القديمة وتسجيلها وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وقدم منها أغنيات «رمضان كريم والعتبة الخضراء وميت فل وحارمنا من أنسك ليه وصيدلي يا صيدلي ويا حلو خالفتني ويا صحبجية والنبي أيوة ودنيا غرورة وياشقي يا واد ياجن وجار الشادوف وبنج بنج وياما القمر وياليل ياباشا وحلوين من يومنا».

حكيم بدأ عام 2022 بأغنية أنا مين

كان حكيم طرح أغنية أنا مين وهي من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس وإنتاجه الشخصي وتقول كلماتها

أنا مين

انا في الدنيا دي ضيف

وحيد مع انى بين ناسي

وبفرح في الحياة تخاطيف

شايل الدنيا فوق راسي

عرفتوا انا مين

انا اللي تملى قلبي حزين

وبضحك بس على نفسى

على امل انى اعيش لي يومين

عرفتوا انا مين

يذكر أن آخر البومات الفنان حكيم كانت قد طرحت عام 2019 بعنوان الراجل الصح وتضمن 11 اغنية